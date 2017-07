Hausta medaljar

Fjordabladet har tidlegare fortalt at Mino HK tok NM-gull i lagkonkurransen. Det vi ikkje fortalde var at Henrik Stokkenes og John Roar Øien gjekk heilt til topps i konkurransen for par. Ikkje nok med det Finn Stavenes og Ronny Stoddern, også dei frå Mino HK, tok bronsemedalje i den same konkurransen.

Henrik og John Roar var svært overraska over at dei greidde å vinne parkonkurransen. Det kan nemnast at paret som kom på andreplass, var dei to som tok 1. og 2.-plassen i singel dagne etter. Parkonkurransen gjekk på fredag, der 27 par deltok

Bronse i singel

Laurdag var det NM i singel. Her vart det tredjeplass og bronsemedalje til Harald Fagerstrand. I denne konkurransen var det 54 påmelde kastarar. Nest best av kastarane frå Mino HK var Gunnar D. Bugge på 8.-plass. Walter Fagerstrand følgde på 19.-plass, Norgesmeistaren i par, John Roar Øien vart nummer 20.

Resultat

Klasse 1, gruppe A

1. Henrik Stokkenes/John Roar Øien, Mino HK, 10/137 2. Oddmund Dingen/Roy Inge Johnsen, Nordhordland HK, 12/145

3. Finn Stavenes/Ronny Stoddern, Mino 13/161 9. Harald Fagerstrand/Gunnar D. Bugge, Mino, 13/165

12. Walter Fagerstrand/Synnøve Fagerstrand, Mino, 12,5/161

16. Kjell Aske/Torill Fjellestad, Gloppen HK, 12/150

Klasse 1, gruppe B

1. Åse Fure/Klaus Solheim, Gloppen HK, 9/122 4. Ronald Stoddern/Anne Kirsti Noste, Mino HK, 5/75

6. Kåre Måge/Siv Øen, Mino HK, 6/100

Klasse 2

1. Olav Nilsen, Hobøl HK/May Kristin Seljenes, Mino HK 6/110

Resultat NM singel

1. Roy Inge Johnsen, Nordhordland Hk, 15/169

2. Oddmund Dingen, Nordhordland Hk, 13/154 3. Harald Fagerstrand, Mino Hk, 15/174

8. Gunnar D. Bugge, Mino Hk, 11/142

19. Walter Fagerstrand, Mino Hk, 12/148

20. John Roar Øien, Mino Hk, 11/145

26. Klaus Solheim, Gloppen Hk, 14/168

27. Synnøve Fagerstrand, Mino Hk, 14/165

28. Ronald Stoddern, Mino Hk, 13,5/160

29. Finn Stavenes, Mino Hk, 13/160

35. Ronny Stoddern, Mino Hk, 10/137

36. Kåre Måge, Mino Hk, 10/133