Sogn og Fjordane får tilrettelagt transport

Dette skriv Høgre og Venstre i ei felles pressemelding.

Ordninga med tilrettelagt transport for rørslehemma (TT-ordninga) er ei fylkeskommunal ordning som skal gje et særskilt transporttilbod til personar som ikkje kan nytte ordinær kollektivtransport. Ei utvida nasjonal TT-ordning er starta opp for å lyfte reisetilbodet for brukarar med særskilte behov, i særleg grad rullestolbrukarar og blinde/svaksynte, slik at desse får eit tilbod om 200 einskildreiser for kvart år. Ordninga femnar allereie Aust-Agder, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Østfold. No vil nye fylke bli med i ordninga.

Dei tre fylka får midlar frå 2. halvår i 2017. Sogn og Fjordane får vel 6,2 millionar kr.



Samferdsledepartementet fekk søknadar frå totalt 13 fylkeskommunar som ønskte å bli ein del av utvida TT-ordning. På basis av kriteria som følgjer av retningslinene for den utvida TT-ordninga vart Sogn og Fjordane, Troms og Finnmark sine søknadar vurdert som dei beste. Det er lagt til grunn at desse fylkeskommunane får heilårstildeling frå 2018, på om lag 33,3 millionar kroner.

Sitat Høgre v/stortingskandidat Frida Melvær

-Regjeringa og samarbeidspartia har sett behovet for å styrke reisetilbodet for dei som treng det aller mest. Ei utvida nasjonal transportordning for brukarar med særlege behov vil gjere kvardagslivet enklare for ei gruppe menneske som elles har vanskar med å ta seg fram på eiga hand eller med ordinært kollektivtilbod. Det handlar ikkje minst om å gjere det sosiale livet betre og meir inkluderande. Det å delta i samfunnslivet på lik linje med funksjonsfriske bør vere ein sjølvsagt rett. At Sogn og Fjordane er valt ut som eit av 3 nye fylke til å delta i den utvida ordninga, og at fylkeskommunen får tildelt ei ekstra løyving på over kr. 6.2 mill. i 2017, er svært gledeleg. Ordninga er varig og får ei dobla heilårsverknad frå 2018.



Sitat Venstre v/stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn

-Som medlem i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget har eg følgd denne saka tett dei siste åra. Ordninga med utvida TT-ordning har vore ein suksess i dei fylka som har vore heldige nok til å ta del i den. Eg er veldig glad for at Sogn og Fjordane no kjem med, det vil bety ein enklare kvardag for mange.