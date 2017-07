250 mill kr til næringslivet i Sogn og Fjordane fyrste halvår.

Dette vitnar om optimisme og høg aktivitet i næringslivet i fylket, seier direktør Halvor Flatland i Innovasjon Norge.

Løyver lokalt

Innovasjon Norge sjefen i Sogn og Fjordane har gjort opp status etter fyrste halvår i 2017, og konstaterer optimisme i næringslivet i fylket. Tett innpå 250 mill kr har gått ut frå kontoret i fylkeshuset på Leikanger, og dei aller fleste saker er beslutta lokalt her i fylket. Det har vore ein del debatt i media om at fleire saker no blir beslutta i Oslo etter at dei regionale styra i Innovasjon Norge vart nedlagde. Det stemmer ikkje, seier Flatland, som no sit med dei finansielle fullmaktene som det regionale styret hadde. Siste han gjorde før han gjekk på ferie, var å løyve 19 mill kr til kjøp av ein fiskebåt til ein fiskebåtreiar ute på kysten.

Meir pengar

I 2017 har Innovasjon Norge meir lån enn tidlegare. Det skuldast avtalar med det europeiske investeringsfondet, EIF. Dette gjer at EIF er med å garantere for mulige tap i framtida og vi har meir pengar å låne ut til gode prosjekt, seier Flatland. Midlane som kjem frå Sogn og Fjordane fylkeskommune er også større enn dei var i fjor og vi har bra med tilskotskroner i andre halvår, seier Flatland. Når det gjeld midlar til landbruket er mykje av potten for 2017 oppbruka, men selskapet forventar at dei kan byrje å bruke av ramma for 2018 når vi kjem utpå hausten.

Vekstambisjonar

Vi er spesielt på jakt etter prosjekt i bedrifter som har vektsambisjonar. Har dei i tillegg eit produkt eller ei teneste som har potensiale internasjonalt ynskjer vi å bidra, seier Flatland.

Kven har fått støtte pr 30.06.2017: http://bit.ly/loyvingar-sognogfjordane

Tala er til ei kvar tid oppdatert med ca 7 dagars "lag".