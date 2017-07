– Vår rolle har vore å hjelpe selskapet Hoven-Loen AS med å få hand om grunnen. Det har vore veldig nyttig å bruke jordskifteretten for å få ei samla løysing, i staden for ein og ein grunneigar. Jordskifteretten tok alt på ein gong, og det enda opp med ryddige og oversiktlege forhold. Det er bra for både utbyggar og partane, seier advokat Gunn Merete Paulsen i PricewaterhouseCoopers (PWC).

Rydda i grunnforholda

Hoven-Loen hadde via PWC gjort avtalar med grunneigarane, og jordskifte gjekk inn i arbeid med å få overført heimlar, frådelt parsellar og rydda opp i grunnforholda.

– Når det er så mange grunneigarar og her er rettar knytt til sjø så er det ein ganske stor jobb, seier Paulsen.

Gode tilbakemeldingar

Jordskifterettsleiaren i Nordfjord, Eivind Helleland poengterer at arbeidet med arealet til Hoven-Loen er eit godt eksempel på at også private utbyggjarar kan gjere seg nytte av jordskifteretten ved realisering av regulerte nye utviklingsprosjekt.

Gode panteobjekt

– Vi kan levera det beste finansiørane og panthavarane kan ynskja seg når mykje kapital skal skaffast til rettes. Jordskifteretten er den einaste instansen som kan forbetre matrikkelen og syte for gode panteobjekt. Vi gjer omfattande jobbar grundig, billig og raskt, seier Helleland, som har fått gode tilbakemeldingar frå oppdragsgjevar på den jobben dei har gjort.

Godt samarbeid

Jordskifteretten i Nordfjord har jobba tett saman med PWC og Stryn kommune, og Helland gjev ros til begge partar for godt samarbeid.

– Stryn har gode fagfolk som veit kva dei driv med. Det er til god hjelp og gjev god framdrift, seier Helleland. Han oppmodar kommunane om å ta vare på fagmiljøa. Dei er viktige for å få til næringsutvikling som botnar i fast eigedom.