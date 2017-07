Har laga barneløype i sentrum

– No tilbyr vi ei eiga barneløype gjennom sentrum. Vi har fått opp klatrepark, Sagaparken og grøne oasar. Det viser at vi har eit sentrum som er godt tilrettelagt, og no samlar vi alt på eit kart – eit eige «Barnas Eid», fortel ein svært fornøgd ordførar Alfred Bjørlo. Han gleder seg over at kommunen no kan tilby eigen kart til barnefamiliar, enten ein er tilreisande turistar eller allereie bur i Nordfjord.

Oversikt

Det er to kart som kommunen no har laga. Her er det mange aktivitetar og stadar som er plotta inn på kartet, så det skal vere lett å finne fram i eit sommaraktivt Nordfjordeid.

– Det eine kartet gir ei oversikt over kva aktivitetar ein kan gjere på Nordfjordeid, enten det er kvar ein får kjøpt is, spele fotball, kvar ein finn leikeplassar, toalett eller plassar for bading, fortel Elin Paulsen, som har forma ut kartet.

Mange aktivitetar

Her finn ein både hesteriding på Norsk Fjordhestsenter, den historiske Sagaløypa, Klemmekroken, Malakoff med rockemusikk og rockehår 20.-22. juli, og Rundehojen vikingpark og vikinggrav. Sommar og badeliv høyrer og saman, og her får ein ikkje minst vite kvar ein får bade - den nye badestranda i Sagaparken, Osvika badeplass og ein sommaropen Eid symjehall på tysdagar og fredagar.

Rebus-skattejakt

– No kan ein også jakte på den heilage gral. Ved å løyse rebusen finn ein svaret på meininga med livet. Rebusløpet er både for små og store barn, seier Janne Endal Andersson. Ho lovar mange kjekke spørsmål som ikkje er altfor vanskelege.

Første spørsmål i skattejakta finn ein i Klemmekroken: Du og ... Alfred, seier Emil i Lønneberget.

Deretter går jakta vidare til Sagaparken, Vikingparken, Badstupladsen og Eksersisplassen.

Samle bokstavar

– Ein skal samle bokstavar eller ord, og til slutt sit ein igjen med eit løysingsord, fortel dei.

Løysinga kan leverast på ordføraren sitt utekontor 17.–22. jul, på Eid rådhus eller Gamlebanken fram til 21. august. Då vert ein vinnar trekt ut.

– Det er kjekt å ha sommar på Nordfjordeid. Her kan ein gjere alt frå sykkelturar til å ri, bade eller ete is, og på kartet får ein tips over kva ein kan gjere på, fortel dei.

Dei to karta med «Barnas Eid» kan ein hente med seg frå kafear i sentrum eller frå turistinformasjonen i Gamlebanken.