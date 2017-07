Beste start på åtte år

Eidselva.no fører jamleg rapport over fangstane av laks og aure i elva. Fangstrapportane er i år fortel oss at starten på årets sesong er den beste sidan 2010, første året det vart ført fangstrapport på nettstaden eidselva.no.

Mest laks over sju kilo

Fangstrapportane for dei to siste åra fortel oss også at det i starten av årets sesong er det fanga monaleg meir storlaks, altså over sju kilo, enn for tilsvarande periode i fjor. I år er det så langt tatt seks laksar under 3. kilo, med ei samla vekt på 14,8kilo. Tilsvarande for 2016 var fem med samla vekt på vekt på 10,2 kilo. I år er det tatt 83 laks mellom tre og sju kilo, med samla vekt på 416,3 kilo. I 2016 vart det fiska 56 laks mellom tre og sju kilo, med samla vekt på 303,5 kilo.

Når det gjeld laks over 7 kilo har talet meir enn dobla i høve tilsvarande periode i 2016. Fram til og med veke 25 i år er det tatt 85 laksar med samla vekt på 720,7 kilo. For den same perioden i 2016 vart det fiska 35 laksar med ei samla vekt på 294,7 kilo.

Aure

Når det gjeld sportsfiske etter sjøaure er det mindre skilnader. So langt i årets sesong er det tatt 23 sjøaurar med ei samla vekt på 37,8 kilo, mot 29 i 2016 med ei samla vekt på 47,1 kilo.

Betre start enn i 2012

Tre år peikar seg ut på statistikken i høve fisket fram til og med veke 25. Starten på 2012 var bra med 127 laksar med ei samla vekt på 829,5 kilo. I 2016 sesongen vart det tatt 96 laksar med samla vekt på 609,2 kilo. Tilsvarande for same periode i år, er 174 laks med ei samla vekt på 1.151,6 kilo.