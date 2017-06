Nordfjordpåfyll for Abid Raja

Stortingsrepresentant Abid Raja (V) vitjar Selje, Eid, Stryn, Gloppen og Førde 2.- 4. juli. Abid Raja er Stortingsrepresentant for Venstre og nestleiar i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite.

Stad Skipstunnel

Søndag 2. juli skal Abid Raja ha befaring ved innslagspunktet til Stad Skipstunnel i Selje, og besøke Hoddevika på Stadlandet for å sjå på arbeidet som blir gjort der med å rydde plast frå havet.

Strynefjellet og Loen Skylift

Måndag 3. juli skal Raja køyre trailer med Tenden Transport frå Stryn til Strynefjellet, for å diskutere, høyre om og sjå på alternativa for utbetring av vegen, som nyleg kom inn som merknad frå Stortingsfleirtalet i høve Nasjonal transportplan.

Seinare måndag vil Abid Raja gå Via Ferrata i Loen og prøve nye Loen Skylift frå Hoven saman med Venstre-varaordførar i Stryn, Torstein Tvinnereim og Venstre-ordførar i Eid, Alfred Bjørlo.

Anda – Lote og Norsk Countrytreff

Tysdag 4. juli får Abid Raja høyre om planane for det første heilelektriske riksvegferjesambandet i landet, mellom Anda og Lote på E39. Raja vil òg få informasjon om potensielt pilotprosjekt for flytebru mellom Anda og Lote, som det kan ligge til rette for etter at Stortinget i handsaminga av NTP har sett fokus på å få fram ny og rimelegare bruteknologi.

Abid Raja vil deretter inspisere E39 mellom Sandane og Reed som ligg inne med ein milliard til utbetring i Nasjonal transportplan.

Turen til Raja går så vidare til Norsk Fjordhestgard og møte med leiinga ved Norsk Countrytreff.