Kontrollerte 70 bussar

Under kontrollen vart det funne olje- og drivstofflekkasje på fire bussar, og desse fekk bruksforbod til motorrom var vaska, og eventuelle manglar med olje/drivstofflekkasjar var retta.

To sjåførar vart melde for brot på køyre- og kviletida, og ein av desse måtte skaffe ny sjåfør for at passasjerane skulle kunne reise vidare.

Ein bussjåfør køyrde rundt med svart film over bortimot halve frontruta, og vedkomande måtte fjerne denne før køyringa kunne halde fram.

I tillegg vart det skrive ut sju bombrikkegebyr på 8000 kroner for manglande bombrikke, to gebyr for overlast på drivaksel og eitt gebyr for ikkje å nytte bilbelte.

På denne kontrollen var det samla ti kontrollørar samansett av personell frå Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Hovudfokuset på denne kontrollen var køyre og kviletid/arbeidstid for sjåførane, vekt, brems og brannsikkerheit, der ein mellom anna sjekka motorrom for drivstoff og oljelekkasjar.

Svein Henjesand i Statens vegvesen legg vekt på at ein stor del av desse bussane køyrer passasjerar mellom Hellesylt via Strynefjellet og til Geiranger, slik at brannsikkerheit og tunellkøyring er tema vegvesenet har mykje merksemd retta mot.