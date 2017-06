– Den positive utviklinga held fram

– Vi har no 846 personar som er heilt utan arbeid. Dette er 64 færre enn på same tid i fjor tilsvarande -7 prosent. Med ei arbeidsløyse på 1,4 prosent har Sogn og Fjordane framleis lågast arbeidsløyse i landet, med Oppland nærast på 1,5 prosent.

Nedgangen held også fram i dei andre Vestlandsfylka. I Rogaland kan vi notere ein reduksjon på -1 753 ledige (-16 prosent). Fylket har likevel høgast arbeidsløyse i landet med 3,7 prosent.

På landsnivå er arbeidsløysa redusert med 12 prosent frå same månad i fjor. Det er no 71 482 heilt ledige, tilsvarande 2,6 prosent av arbeidsstyrken.

Mange kommunar under 1 prosent

13 av 26 kommunar i Sogn og Fjordane har reduksjon i arbeidsløysa i juni. Reduksjonen er størst i Bremanger og Vik. 13 kommunar har 1 prosent eller mindre arbeidsledige.

– Dette er ikkje berre bra i den forstand at både næringsliv og offentleg sektor har store problem med å finne kvalifisert arbeidskraft. Dette kan føre til at bedrifter som har utviklingspotensiale stagnerer, seier Thorsnes.

Redusert arbeidsløyse i dei fleste store bransjane

Stor aktivitet og behov for arbeidskraft innan bygg og anlegg, industri og reiseliv er viktige drivkrefter i utviklinga vi no ser. Det er berre innan helse, pleie og omsorg og kontorarbeid at vi registrerer ein liten auke i tal ledige, til saman 13.

Framleis auke i stillingstilgangen

NAV har registrert 421 nye stillingar som er ein auke på 17 prosent, samanlikna med juni i fjor. Her er det framleis offentleg sektor som dreg lasset med til saman 200 stillingar innan undervisning, barne og ungdomsarbeid og helse, pleie og omsorg. Når bygg og anlegg, industri og reiseliv/ transport også går godt blir behovet for fleire arbeidstakarar stort. –Brorparten av desse stillingane krev spesifikk kompetanse noko mange av dei utan arbeid dessverre ikkje har. Vi rettar no sjølvsagt våre opplærings- og kvalifiseringstiltak endå tydlegare inn mot dette behovet, fortel Thorsnes.