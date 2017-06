Farleg skulebuss-trafikk

Eid Venstre v/Arild Krogh Nøstdal (V) stilte i kommunestyret grunngjeve spørsmål til ordføraren om trafikktryggleik ved Stårheim skule.

Ordførar Alfred Bjørlo forklarte at ein tidlegare hadde fått trafikktryggingsmidlar til rundkøyring, men at denne er for trong for bussar.

Etter framlegg frå Nøstdal vedtok kommunestyret i Eid at utviding av vegbreidda i rundkøyringa ved Stårheim skule skal innarbeidast som eit tiltak i Trafikktryggingsplanen, og at det skal søkjast om trafikktryggingsmidlar til dette utbetringsarbeidet.

I dag må bussane rygge heile vegen langs parkeringsplassenog mot austsida av Stårheim skule. Rygging i eit slikt område med masse skuleelevar og foreldre som skal hente er livsfarleg.

Føremålet med tiltaket er å gjere skuleområdet tryggare for både elevar og bussjåførane.