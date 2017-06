Aktivitetsvenn for demente

Ein aktivitetsvenn er ein frivillig som gjer aktivitetar saman med ein som har demens. Konseptet er utvikla av Nasjonalforeininga for folkehelse. Nasjonalforeininga hadde oppstartsmøte for Aktivitetsvenn 9. mars på Nordfjord hotell, der fleire representantar frå ulike instansar i Eid kommune var til stades.

Deltakarane på oppstartsmøtet har samla seg i etterkant, og har jobba vidare med dette. Gruppa består av representantar frå Hukommelseteamet, tidlegare Demensteamet, Eid Frivilligsentral, Demensforeininga i Eid og Gloppen og ein pårøranderepresentant.

Ergoterapeut Hilde Isane Hjelle, i fysio- og ergoterapitenesta i Eid kommune har vore leiar for arbeidsgruppa og skal vere kontaktperson for Nasjonalforeininga for folkehelse.

Planen er å starte jobben for fullt etter sommaren med å rekruttere aktivitetsvener, arrangere kurs og liknande.