– Første cruiseskip i byrjinga av juli

Det seier John Olav Lefdal som er primus motor for seawalk og cruisesatsing i Eid.

Lefdal viser mellom anna til at det har blitt stilt krav om boringar og nye botnprøver og det har drege ut i tid å kome gang med utfylling av område for oppstillingsplass for bussar.

I utgangspunktet håpte ein å få inn det første båten 7. juni, men Lefdal ser no føre seg at det vert ein månad forseinking, at det realistiske no er at det første cruiseskipet kan kome i byrjinga av juli.