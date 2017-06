Med Emblakvinnene til Balkan

Hadde menneskeheita enno ikkje lært kva krig og herjingar fører med seg? Å tale fredens sak frå ein ordinær talarstol ville ikkje nytte. Nei, det måtte sterkare skyts til. Eit vikingskip, eit tidlegare krigsskip, no omgjort til eit fredsskip, det var tingen. Og slik vart det. 29. april 1994 vart kvinnefredsskipet Embla, bygt av båtbyggjar Jakob Helset, sjøsett på Bjørkedalsvatnet.

24. mai fekk det sin dåp på Eid, døypt i ekte bjørkedalsmjød av gudmor Astrid Nøklebye Heiberg.

Og 23. mai 2017 kom 9 Embla-kvinner Igalo i Montenegro. Hildur Lied Hole saman med mannen Reidar, som har langstidsopphald i Igalo, hadde lagt opp eit rikhaldig program for oss. I løpet av 4 dagar fekk vi oppleve Dubrovnik, Mostar, båttur innover Kotorfjorden til øya «Lady on the rock» m.m. På den korte tida, frå 23. til 27. mai, var vi innom 4 land; Montenegro, Kroatia, Bosnia, og Herzegovina og sneia så vidt innom Serbia, og vi vart nøye kontrollert ved alle grenseovergangane.

Under Stari Most, «Den gamle bro», i Mostar senka Hildur «Ankeret for fred» i elva Neretva. Dette er ei handling vi utfører alle stader vi besøker. Og med tanke på det som skjedde her, då brua vart bomba sønder og saman 9. nov. 1993, då fekk det ei spesiell betyding å kunne senke fredsankeret under den vakre, arkitektoniske brua, som vart rekonstruert og attopna 23. juli 2004.

I Bosnia fekk vi og sjå store areal av nydyrka vinranker, eit resultat som den am. fredsorganisasjonen «Roots of peace» har ført vidare gjennom «Mines to vines» . Store områder er no rydda for miner, slik at jorda atter kan nyttast til det ho skal, å gi grøde og vokster til folket.

Heidi Kuhn frå San Rafael i California, som starta «Roots of peace» vart vi kjent med i 1998, då Emblaskipet med besetning var inviterte til San Francisco av Den Norske Ambassade i samband med «Norske dagar i San Francisco» og «The opening of the Bay». Og det var her i «Fishermans Warft» i San Francisco at ideen vart skapt om å senke eit fredsanker i alle hamner, sjøar og elva på stader vi i framtida ville besøke.

Og slik vart det og i elva Neretva under Star Most. Det var som ringen var slutta. Frå krig og redsle, så gav dette håp.

Vi gjennomførte og ei symbolsk handling i Igalo, der eit skjold med lys vart sett på sjøen. Skjoldet symboliserer vår klode og lysa oss menneska som må ta vare på vår sårbare jord.

Denne gongen vart Emblaskipet att heime, det trengde vøling under Jakobs kyndige hand. Etter 23 års strabasar på sjø og over land, så merkast slitasjen. 7 land har vi besøkt gjennom desse 23 åra, til dei fleste har skipet blitt transportert på landevegen. Men til SF var det Star Shipping som tok skipet gratis over Atlanteren. Men sjølv om skipet denne gongen vart att heime, så ber vi likevel fredsbodskapen med oss i hjarte og sinn.

I Igalo ligg det norske behandlingsinstituttet for folk med revmatiske lidingar. Interessant å besøke instituttet og sjå kor velordna og godt tilrettelagt alt synest å vere.

Og vi vart glade i dette folket som vi møtte på vår veg, spesielt i Igalo der vi budde hos eit gjestfritt vertsskap.