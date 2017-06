Eit kjøretøy som var lasta med farleg gods var for tung, og måtte laste av til lovleg vekt før han fekk køyre vidare. Han hadde heller ikkje sikra lasta tilstrekkeleg, og måtte sikre betre før vidare køyring. To sjåførar fekk munnleg åtvaring for mindre brot på køyre og kviletida, melder Statens vegvesen.