Kompetansemeklarane til VRI4-prosjektet på plass

VRI4 er Sogn og Fjordane fylkeskommunen sitt treårige prosjekt for rekruttering og mobilisering til forsking og utvikling (FoU). Fylkeskommunen får midlar til prosjektet frå Forskingsrådet, og Arne Monrad Johnsen i fylkeskommunen er prosjektleiar.

Ansvar for kvart sitt fagområde

Eitt av verkemidlane i prosjektet er kompetansemekling. Rollane som kompetansemeklarar vart lyste ut som offentleg innkjøp i april. No er fire kompetansemeklarar på plass og klare til innsats. Dei fire får ansvar for kvart sitt prioriterte satsingsområde i verdiskapingsplanen for fylket.Trond Haavik får ansvar for fornybar energi, Paul Jacob Helgesen for havbruk og sjømatnæringar, Stein Harald Hjeltnes får ansvar for landbruk og Synnøve Elisabeth Aabrekk for reiseliv.

Gratis rådgjeving og hjelp

Kompetansemeklarane skal diskutere prosjektidear og moglegheiter med bedrifter og nettverk i fylket – og kople bedrifter med relevante FoU-miljø. Kompetansemeklarane kan også arrangere møte for bedrifter og forskarar, og diskutere moglegheiter og idéar. Kompetansemeklarane skal mobilisere til regionale, nasjonale og internasjonale FoU-program.

Alle relevante bedrifter og nettverk i fylket kan spørje kompetansemeklarane om hjelp. Hjelpa er gratis for bedriftene. Kompetansemeklarane skal også informere om aktuelle FoU-støtteordningar.

Kompetansemeklarane skal samordne aktivitetane sine med kvarandre og med arbeidsgruppa og prosjektleiinga i VRI4-prosjektet. Dei skal også samarbeide med regionale utviklingsprogram, kunnskapsparkar, næringshagar, kommunale og interkommunale vekstselskap og det offentlege verkemiddelapparatet.

Kven er kompetansemeklarane?

Trond Haavik – Fornybar energi - Segel AS

Trond har etter studie og arbeidsopphald i utlandet jobba som innovasjonsrådgjevar i over 20 år i Segel AS på oppdrag for ei rekke bedrifter. Han er òg ein av dei som Innovasjon Norge nasjonalt har rekruttert som prosjektleiar til fleirbedriftsprosjekt. Sidan 2003 har Trond også vore involvert i internasjonale forskingsprosjekt relaterte til energieffektive bygg. Dette omfattar prosjekt som har partnarar frå fleire verdsdelar, så vel som EU-prosjekt og nordisk samarbeid. Han har såleis brei erfaring med prosessar frå tradisjonell forretningsutvikling til større FOU-prosjekt med mange partnarar.

Paul Jacob Helgesen – Havbruk og sjømatnæringar - Segel AS

Paul Jacob er utdanna akvaingeniør frå Høgskolen i Bergen. Med marin sektor som ansvarsområde har han gjennom sitt arbeid i Segel AS erfaring med FoU-arbeid i sjømatnæringane og god kjennskap til verkemiddelapparatet. Han har også jobba med både fiskerinæringa og havbruksnæringa gjennom fleire år i Fiskeridirektoratet region vest og arbeidde før det på Havforskingsinstituttet i Bergen.

Stein Harald Hjeltnes – Landbruk- Njøs Næringsutvikling

Stein Harald er dagleg leiar i Njøs næringsutvikling, har lang røynsle frå landbruksforsking og er også fruktforedlar i Graminor. Han har vore sentral i utviklinga av frukt- og bærklyngja i Sogn og Fjordane, fyrst gjennom Programstyret for frukt og grønt og seinare gjennom Arena frukt og bær. Stein Harald var deltemaleiar for mat og reiseliv i VRI 3 og har lang røynsle med å utvikle og gjennomføre FoU- og innovasjonsprosjekt.

Synnøve Elisabeth Aabrekk – Reiseliv - Reiselivsutvikling AS i samarbeid med Segel AS

Synnøve har bachelor i internasjonal marknadsføring og økonomi frå MRDH, Molde. Ho har brei erfaring med prosjektleiing, strategi- og marknadsutvikling for reiselivsnæringa gjennom 20 år som bedriftsrådgjevar i Segel AS. Synnøve er godkjent prosessrettleiar for reisemålsutvikling / masterplanutvikling og bærekraftig destinasjon frå Innovasjon Norge. Ho har vore konstituert dagleg leiar i Visit Nordfjord og Visit Sognefjord. Synnøve har jobba mykje med strukturorganisering for destinasjonsselskap, herunder utvikling av nye forretningsmodellar. Synnøve er innleigd seniorkonsulent i NCE Tourism Fjord Norway ut inneverande kontraktsperiode (2019).

Medlemer i arbeidsgruppa i VRI4

* Dag Lothe, Forskingsrådet, regionansvarleg for Sogn og Fjordane

* Zuzana Nordeng, PhD forskar / seniorrådgjevar EU-forsking - Vestlandsforsking

* Karianne Kojen Andersen, rådgjevar EU, Innovasjon Norge Hordaland/Sogn og Fjordane

* Kontakt ved Høgskulen på Vestlandet - Helge Hustveit, seniorrådgjevar