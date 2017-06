Teknisk og samfunnsutval har handsama klage frå naboar på ramme- og igangsettingsløyve som gjeld seawalk. Utover ei orientering frå byggesakshandsamar Roar Sætre og skryt frå utvalsmedlemmer for god saksutgreiing, var der ingen diskusjon. Utvalet gjekk samrøystes inn for å støtte rådmannen sitt framlegg om å oppretthalde tidlegare vedtak. Saka vert no sendt vidare til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane for klagehandsaming.