Inviterer til store opplevingar

Som vanleg blir det ein innhaldsrik og variert haust i regionen si storstove. Billettsalet til fleire av arrangementa har vore i sal lenge, men no er heile programmet for hausten og deler av etterjulsvinteren klart og lansert.

To teaterframsyningar sparkar i gang hausten i operahuset. Onsdag 30. august kjem Maj-Britt Andersen og co med ei splitter ny framsyning med Pulverheksa og venene hennar i Pulverskogen. Torsdag 7. september blir Agnes Ravatn sin suksessroman Fugletribunalet vist av Sogn og Fjordane teater.

Sølvguttene og MGP junior

Julestemning blir det også laurdag 2. desember. Då kan publikum oppleve Sølvguttene i levande live i operahuset. Søndag 10. desember kjem MGP junior juleturné til Nordfjordeid. Her er det vel rimeleg store sjansar for at dei lokale stjernene Vilde, Anna og Oselie blir med.

Ole Edvard og Didrik

Ein annan musikar som endeleg kjem til storstova midt i Nordfjord, er Ole Edvard Antonsen. Det skjer torsdag 30. november, og med seg har han Didrik Solli-Tangen, Stine Hole Ulla og band. Når trompeten og dei klokkeklare stemmene kling ut i lokalet, då blir det garantert julestemning.

Eksklusivt med Bjørn Eidsvåg

Bjørn Eidsvåg si framsyning «Etterlyst: Jesus» har fått fenomenale kritikkar og vore ein enorm publikumssuksess på Det norske teatret i Oslo. Med på scena er også Bjørn Eidsvåg sitt faste band og Svein Tindberg. Torsdag 7. og fredag 8. desember i Operahuset Nordfjord er einaste sjansane til å oppleve framsyninga i Sogn og Fjordane.

Jul med tenorane

Mange publikummarar har ønskt seg Nordic Tenors tilbake, og onsdag 13. desember får dei ønsket sitt oppfylt. Med sine unike stemmer, skapar dei tre tenorane ei førjulsstund utanom det vanlege. Sveinung Hølmebakk, Roald Haarr og Jan-Tore Saltnes serverer ein vakker og underhaldande julekonsert, saman med sin eminente pianist Øystein Lund Olafsen.

Familieopera

Opera Nordfjord slår verkeleg på stortromma i år. 5. oktober er det urpremiere på tingingsverket «Sildagapet», ein opera som skildrar det yrande folkelivet under sildefisket i Måløy på 1950-talet. Helge Sunde frå Stryn og Jostein Avdem Fretland frå Lærdal har skrive operaen. Solistane er frå Volda, Gloppen, Skodje, Ålesund, Sogndal, Salten og Nordfjordeid.

Hope, skulder, kne og tå

Christine Hope gjer stor suksess med «Hope, skulder, kne og tå». Over 25.000 publikummarar har sett showet som humordronninga fekk Komiprisen for i år. Onsdag 8. november kjem ho til Nordfjordeid.

Variert program

Elles på menyen til Operahuset Nordfjord komande sesong står multimedialt konsertshow med fiolinist Ragin Wenk-Wolff og pianist Tor Espen Aaspaas 20. oktober, språkmoro med Linda Eide og Sjur Hjeltnes fredag 3. november, den formidable låtskrivaren og songaren Kari Bremnes fredag 10. november, Ibsen-klassikaren «Gjengangere» med Riksteatret søndag 29. oktober og konsert med Oslo strykekvartett torsdag 16. november. Tre arrangement etter nyttår er også lagde ut for sal. Publikum kan gle seg til Sigrid Moldestad med band fredag 26. januar, Folk og røvarar i Kardemomme by onsdag 14. februar og Ingrid Bjørnov med det nye soloshowet «Steinway to Heaven» tysdag 6. mars.