Inga klar namnetilråding i Eid

Under behandlinga i Eid formannskap i dag hadde alle dei tre namna, Eid, Selja og Stad sine tilhengarar som hadde sterke meiningar og argumenterte for sitt favorittnamn. Både Senterpartiet og Venstre var delte i sitt syn.

Resultatet vart fire røyster for Stad som namn, tre røysta for Selja og to for Eid som namn på den nye kommunen.

Dei som røysta for Stad var Alfred Bjørlo (V), Sigurd Reksnes (Sp), Hans Petter Gilleshammer (Ap) og Sissel Ommedal (KrF).

Dei som ville ha Selja var Arild Krogh Nøstdal (V), Gunvald Ludvigsen (V) og Tore Hjelle (H).

Dei som ville ha Eid var Ståle Sandal (Sp) og Ida Elisabeth Lien (Sp).

Formannskapet i Selje handsama også namnesaka i dag. Dei gjekk samrøystes inn for å tilrå Stad kommune som namn på nye Eid/Selje kommune. Dette vart det innleiingsvis i formannskapsmøtet i Eid opplyst om.

Stort engasjement

Formannskapet i Eid hadde ei lang liste med saker til behandling i dagens formannskapsmøte, og det aller meste vart samrøystes vedteke utan dei heilt store diskusjonane. Men då dei kom til namnesaka, var engasjementet stort.

Eid Ap hadde hatt medlemsmøte og i partiet var dei samde om å gå for Stad kommune. Hans Petter Gilleshammer (Ap) argumenterte med at ein i ein ny kommune bør har eit nytt namn og ikkje bruke eksisterande som Eid og Selja/Selje.

– Stad-namnet er kjent, det er inkluderande for Bryggja og Åheim, og det er eit namn vi kan einast om, poengterte han.

Arild Krogh Nøstdal (V) var slett ikkje samd i dette. Han hadde Selja som sin namnefavoritt. Nøstdal la vekt på at Selja er eit kjent namn som ikkje er til å misforstå. Selja kloster er eit landemerke, namnet Selja er sterkt historieforankra og i søk i søkemotorar på internett er Selja klart plassert. Søkjer du opp Stadt på google, får du derimot opp byar rundt om i verda.

Nøstdal la også vekt på at det er ei samrøystes namnenemnd som har tilrådd namnet Selja kommune og at det passar godt inn i forankringa om rausheit frå ein stor kommune.

Nøstdal problematiserte at den innarbeidde talemåten i Stad er Stadt med t til slutt. Han peika på at dette gjer det problematisk og forvirrande når det kjem til profilering, at talemåten og skrivemåten ikkje samsvarar. Med Stad som kommunenamn må ein belage seg på å forklare skrivemåten om og om igjen.

Nøstdal hadde Eid som sitt sisteval utifrå at det er lite raust. Han var likevel oppteken av at ein bør behalde element av fjordhesten i kommunevåpenet.

Ståle Sandal (Sp) ville ha Eid som namn på den nye kommunen.

– Det handlar om kvar senteret og trykket er. Her er tyngdepunktet. Det er her det bur mest folk. Både Selja og Stad viser til lokalitetar og historie som framleis vil ligge der, påpeika Sandal. Han la også vekt på at det er mange folk i Eid som har stemt på Eid som kommunenamn, og at dette også er rådet frå Eid ungdomsråd.

– Personleg synest eg ikkje at nokon av namna er så gode. Eg liker ikkje Stad. Det er eit kort og butt ord. Stad er ein fantastisk flott plass, men namnet liker eg ikkje, sa Tore Hjelle (H). Han la også vekt på at å gå for Eid er litt lite raust, det er dessutan ikkje eit knallgodt namn. Det er eit lite beskrivande namn. Hjelle var ikkje heilt låst, men landa på Selja, mellom anna utifrå den historiske forankringa.

Også Gunvald Ludvigsen (V) støtta Selja som kommunenamn grunngjeve med tilrådinga frå namnenemnda. Han var ikkje samd i argumentet frå Gilleshammer om at Stad er eit betre namn med tanke på at Bryggja og Åheim kan slutte seg til.

Sigurd Reksnes (Sp) hadde slite litt med å bli einig med seg sjølv. Han hadde ein viss sympati med partikollega Sandal som ville halde på Eid, og peika på at ein del i utgangspunktet ikkje ivra for ei kommunereform. Men Sigurd Reksnes sjølv hadde landa ned på Stad.

– For å skape noko nytt, må ein av og til gje slepp på det gamle. I Eid er identiteten knytt sterkt opp mot kommunenamnet. Eg har landa på å ikkje bruke Eid eller Selje, men eit nytt begrep. Eg trur det er det beste utgangspunktet, sa Reksnes. Både han og andre som gjekk for Stad-namnet, understreka at det må vere Stad, den skrivemåten som har vore brukt i alle år om Stadhavet og no Stad skipstunnel.

– Viss det blir snakk om å skrive på ein annan måte enn den korrekte, då går eg for Eid, sa Reksnes.

Han opplyste at Sp sine medlemmer vil bli fristilte i kommunestyret.

– Det er litt ulike syn i Venstregruppa. Det er sunt at diskusjonen går. Det er inga katastrofe om det går ei opa tilråding til kommunestyret, sa Eid-ordførar Alfred Bjølo (V) etter å ha høyrt argument for alle dei tre alternativa. Han hadde sjølv spekulert mykje på namnesaka og har kome fram til at Stad er det rette namnet på den nye Eid/Selje kommune.

Bjørlo peika på at Eid er ein landskapsformasjon som er mange stader i landet, og han peika på at Malakoff bruker Nordfjordeid som stadnamn for festivalen.

– Stad er eit namn som omtrent alle veit kvar er. Det er eit unikt landemerke, og det har i alle år vore skrive Stad, utan at det har utløyst den store forvirringa. No får ein Stad skipstunnel, som blir ei internasjonal merkevare, argumenterte Bjørlo. Han påpeika at det er eit normalt fenomen i språkverda at stavemåten ikkje er heilt identisk med uttalemåten, og viste til Nordfjordeid, der berre den eine d-en blir uttalt.

Bjørlo viste også til innbyggarundersøking der Stad har jamnare oppslutning i begge kommunane enn Eid og Selja. Han meiner at det er eit godt utgangspunkt. Og når eit samla formannskap i Selje går for Stad, er han ikkje i tvil.

Sjølv om ordføraren hadde landa på eit anna standpunkt enn tilrådinga, nytta han høvet til å gje ros til namnenemnda for å ha gjort eit godt oppryddingsarbeid.

Eid ungdomsråd har kritisert at ein av dei i namnenemnda tidleg i prosessen fronta Selja som kommunenamn, noko dei meinte det var uheldig.

Ordførar Alfred Bjørlo sa innleiingsvis under behandlinga av namnesaka i formannskapet at dette gjeld Kjell Nøstdal, og at han heile tida har vore open om dette og påpeika det både overfor valnemnda og i namnenemnda.

– Det har vore gjort vurderingar rundt dette, og konklusjonen har vore at han er habil, sa Bjørlo.

Kommunestyra i Eid og Selje skal gjere namnevedtak 22. juni.

Kommunenamnet skal formelt vedtakast av Kongen i statsråd.