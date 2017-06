Fylkesmannen tilrår utgreiing

I tillegg til grensejustering for Bryggja tilrår fylkesmannen utgreidd grensejustering for Markane som ønskjer å bli ein del av Stryn kommune, og Nesse skulekrins, no ein del av Balestrand, som ønskjer å bli ein del av Høyanger kommune. Fylkesmannen vil tilrå at det blir sett i gong utgreiing av grensejustering for både Markane og Nesse skulekrins.

Søkte i februar

Bryggja utviklingslag søkte 14. februar 2017 om grensejustering slik at Bryggja blir ein del av Eid kommune, eventuelt ein del av den nye kommunen når Eid kommune slår seg saman med Selje kommune.

Eid og Selje positive

Rådmannen i Eid kommune kom i brev dagsett 01. mars 2017 med slik uttale til saka:

«Fylkesmannen har bedt om Eid kommune sitt syn på spørsmålet om utgreiing av ei grensejustering for bygda Bryggja i Vågsøy kommune. Vi er bedt om å ta stilling til oppstart av utgreiingsspørsmålet og ikkje sjølve framlegget frå Bryggja utviklingslag. Eid kommune er positive til at det blir starta opp eit utgreiingsarbeid kring grensejustering mellom dei aktuelle kommunane. Vi ønskjer at det i dette utgreiingsarbeidet blir klargjort kva konsekvensane av ei eventuell grensejustering blir frå både 2019 og 2020. I 2019 vil det eventuelt bli ei innlemming i Eid kommune, men i 2020 vil det bli innlemming i ein ny kommune av Eid og Selje.

Det vert elles i brevet vist til at Formannskapet i Selje er positive til gjennomføring av ei utgreiing av grensejustering for Bryggja, og at eit eventuelt samanslåingstidspunkt må vere 01.01.20.

Vågsøy negative

Fylkesmannen viser vidare til vedtak i kommunestyret i Vågsøy som ikkje finn at det er grunnlag for krav om grensejustering for grunnkretsane på Bryggja etter gjeldande regelverk. Kommunestyret i Vågsøy har difor bede Fylkesmannen i Sogn og Fjordane å avvise å ta saka opp til handsaming.

Samanslåingsvedtak

I brevet viser fylkesmanen til at Stortinget den 8. juni 2017 vedtok om å slå saman kommunane Selje og Eid til ein ny kommune, og kommunane Vågsøy og Flora til ein ny kommune.

–Begge dei nye kommunane består av to delar som ikkje heng saman med felles grense. For Selje og Eid sin del ligg bygda Bryggja geografisk imellom dei to delane. Bryggja blir liggande i utkanten av den nye kommunen Vågsøy/Flora (Kinn), men grenser altså til både Selje og Eid. Kommunane Eid og Selje er positive til utgreiing, medan Vågsøy kommune meiner det ikkje er grunnlag for grensejustering. Fylkesmannen vil tilrå at grensejusteringa blir greidd ut, spesielt med tanke på om det er mogleg å skape ein geografisk samanhengande kommune for Selje og Eid, heiter det i brevet frå fylkesmannen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Fylkesmannen presiserer vidare i brevet til departementet at dei ikkje har teke stilling til om grensejusteringar i dei tre områda skal gjennomførast.

–Vi har berre rådd til at departementet bestemmer at spørsmåla blir utgreidde. Vi har heller ikkje teke stilling til korleis eller av kven eventuelle utgreiingar skal gjerast, skriv fylkesmannen i brevet.