Luktar på branntomta

NRK melde i dag at ei lokal interessegruppe vurderer å ta over og byggje opp att hotellet i Selje som brann ned til grunnen i november i fjor, og at forretningsmannen John Olav Lefdal er ein av dei.

John Olav Lefdal seier til Fjordabladet at dette handlar om at det er stor interesse i Selje både blant politikarar og andre om å få bygt opp att hotellet.

– Eg er ein av dei som er blitt invitert med. Det er eit par grupperingar som har ringt meg for å høyre om eg er interessert, og det har eg sagt at eg kanskje kan vere. Vi får sjå på kva som ligg i det, men førebels er det berre snakk om at eg har fått eit par telefonar. Dei spør vel alle som er litt galne og som har litt pengar, ler Lefdal.

Hotelleigar

Selskapet hans Lefdal Invest AS er tungt inne på eigarsida på hotell på Nordfjordeid og er hovudaksjonær i seawalkselskapet som er i gang med å få på plass cruiseskiptrafikk til Nordfjordeid. Ifølgje Lefdal vil ein i løpet av fem til ti år ha 100 båtar på plass.

Cruiseturistane skal fraktast ut til attraksjonar som Selje kloster og Vestkapp, og dei skal ha stopp med lunsj eller kaffi og kaker på vegen. Stad skipstunnel skal byggjast. Det blir ein turistattraksjon og Selje treng eit hotell.

– Framtidas olje

– Det er klart eg har tru på å få bygt opp att Selje Hotell. Vi har veldig mykje fokus på reiseliv no. Det er framtidas olje. Vi har rein og god natur, vi har veldig god plass og her er trygt og godt. Valutaen er riktig, og det er store mengder turistar som kjem og stort potensial for auke, spesielt frå Asia og ikkje minst Kina.

– Med Stad skipstunnel blir Selje eit knutepunkt, ein plass det kan vere spennande å vere med og investere. Som investor er eg positiv til alle gode prosjekt. Blir det noko av, så kan eg vere interessert, seier Lefdal. Han har stor framtidstru når det gjeld utviklinga innan turisme i Nordfjord dersom heile regionen klarer å samarbeide og sjå framover i staden for å motarbeide kvarandre, slik Nordfjord Havn IKS har gjort.

– Eg er ein positiv investor på alt som skjer rundt oss lokalt. Det burde dei interkommunale selskapa også vere, seier Lefdal.

Skiftesamling

Bustyrar, advokat Thore Heggen opplyser at det skal vere skiftesamling om 14 dagar der det vil bli gitt ei orientering til tingretten om bubehandlinga, mellom anna om kor mange krav som er meldt inn. Han seier at det er nokre interessentar som har henvendt seg og som ein vil gå vidare med.