Tel utanlandske lastebiler

Formålet med aksjonen er å kartlegge delen av utanlandske tunge køyretøy på norske veger.

– Vi vil stå ved E 39 på Skei i Jølster og ved Rv 15 i Stryn i 24 timer, for å på den måten sikre oss best mogeleg data, seier regionsjef Jan-Ove Halsøy i ei pressemelding.

Aksjonen startar klokka 12:00 tysdag 13. juni, og gjennom 24 timer skal rundt 500 tilsette og frivillige i NLF notere opphav på norske og utanlandske lastebilar og trekkvogner ved meir enn 20 forskjellige teljepunkt i landet. Lokalt vil NLF sitt regionsapparat telje lastebiler ved Skei og i Stryn.

–Vi ønskjer å innhente oversikt over delen norske og utanlandske lastebilar som ferdast på vegnettet. Samstundes ønskjer vi å sjå utviklinga frå tidlegare aksjonar, seier regionsjef Jan-Ove Halsøy.

Tel også varebilar

Aksjonen som blir utført kvart andre år skal denne gongen utvidast til også å dekke varebilar registert i utlandet. Hensikta med dette er å kartlegge omfanget av utanlandsk godstransport som mistenkast å bli utført med køyretøy som ikkje er underlagt køyre- og kviletidsregler.

–Vi er merksame på at stadig fleire transportoppdrag som tradisjonelt blir utføt med større lastebilar nå blir køyrt med varebiler der ein berre treng førarkort klasse B. Det er ikkje bra, korkje for trafikktryggleiken eller konkurranseforholda, sidan desse ikkje er underlagt køyre- og kviletid og ofte er lasta over evne, seier Jan-Ove Halsøy. Varebilteljinga skjer ved eigne teljepunkt på nokre utvalde stader/grenser.

Ein tredel

Det finst ingen offisiell oversikt over kor mange utanlandske lastebilar som ferdast på norske vegar til ei kvar tid. Teljeaksjonar i 2013 og 2015 indikerte at kvart tredje tunge køyretøy kom frå utlandet, dei aller fleste frå Aust-Europa.

–Vi er veldig interessert i å finne ut kva status er i 2017. Svaret får vi 14. juni, avsluttar regionsjefen.

Fakta

NLF er den største nærings- og arbeidsgjevarforeininga for norsk landtransport av gods. NLF sin visjon er å få full aksept for norsk godstransports nytte for samfunnet. NLF sitt mål er å legge til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig godstransport. NLF representerer 3.200 bedrifter, 20.000 lastebilar, 23.000 sysselsette og 30 milliardar kroner i omsetning.