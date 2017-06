-Skaper utryggleik og uro

På siste styremøte i Helse Førde var, som vanleg, den økonomiske situasjonen tema. Helseføretaket styrer no mot eit underskot på fleire ti tals millionar. I diskusjonen kom det benkeforslag frå Helge Bryne, Helse Vest sin representant i Helse Førde-styret, at ein måtte sjå på struktur. Kva Helge Bryne la i struktur vart ikkje konkretisert, men det er nærliggande å tenkje sjukehusstruktur, når det handlar om å ta inn att store driftsunderskot.

Treng ro

–I ei tid der Helse Førde har vore gjennom ein turbulent periode, med direktørskifte, så treng organisasjonen ro. Å kome med framlegg om å sjå på struktur, utan å vere meir konkretisere forslaget skaper berre uro og utryggleik blant innbyggarar og tilsette, seier Alfred Bjørlo som stiller spørsmålet om Helge Bryne vidarefører signal som kjem frå toppen i Helse Vest, og/eller departementet. Uansett så finn eg forlaget merkeleg, sett i lys av dei store endringane som til dømes Nordfjord sjukehus har vore gjennom. Eg kan vanskeleg sjå at det vil vere politisk mogleg å sjå på struktur no. Statsråden har nett lagt fram sjukehusplanen sin. I tillegg har lokalsjukehusa, Nordfjord og Lærdal sjukehus, vore gjennom store strukturendringar. Å starte ein ny prosess på struktur er no verkar meiningslaus og feilslått, seier Bjørlo.

Må rydde opp

–Kjem du til å ta noko initiativ overfor Helse Førde og/eller Helse Vest?

–Sett frå min ståstad er det no viktig å få klarlagt kva Helse Førde, eventuelt Helse Vest tenkjer. Difor kjem eg til å be om møte både med Helse Vest og Helse Førde. Om Eid kommune skal ta dette initiativet åleine, eller gjere det gjennom Nordfjordrådet får vi sjå nærare på, seier Alfred Bjørlo som legg til at styreleiaren i Helse Førde var særdeles uklar då ho fekk spørsmål frå NRK Sogn og Fjordane om kva som låg i at ein skulle sjå på struktur. Uansett så er det viktig at Helse Førde/Helse Vest ryddar opp, seier Eid-ordføraren som tykkjer det er påfallande at ingen i Helse Førde-styret stilte spørsmål om kva Helge Bryne eigentleg meinte.