Måndag 19. juni inviterer Eid kommune i samarbeid med Nordfjordbrua Lote-Anda, Gloppen Næringssamskipnad og Nordfjord Vekst til ope frukostmøte på Gloppen Hotell.

På programmet står presentasjon av kommunedelplan Anda-Lote og status og vidare framdrift for Nordfjordbrua. Fjord1 vil også vere til stades for å presentere nytt ferjetilbod Anda-Lote frå 01.01.2018. Også status og vidare framdrift for Stad skipstunnel står på programmet. ( Ill. LMG Marin/NORDWEST3D)