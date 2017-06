Ber Venstre om hjelp

–Venstre braut i førre veke forhandlingane med SV, Sp, Ap og Krf om jordbruksoppgjeret, og gjekk til regjeringa for å få eit fleirtal med regjeringspartia for eit tredje alternativ. Med det gjekk Venstre bort frå løfta dei nettopp gav i behandlinga av jordbruksmeldinga om at inntektsforskjellen mellom bønder og andre inntektsgrupper skal bli mindre, seier Vibeke Johnsen, stortingskandidat for Sogn og Fjordane SV, i ei pressemelding.

Ut i kaos

–Venstre sender no jordbruket ut i kaos, der mykje framleis er uavklart, og partane må no diskutere vidare ut i frå uklare føringar frå Stortinget. SV meiner Venstre framleis kan snu og bli med opposisjonen for å sikre bøndene eit godt resultat som styrker inntektene til bøndene, og særleg dei små og mellomstore bruka, når saka skal behandlast i Stortinget på fredag denne veka. Dette framlegget er viktig for landbruket i Sogn og Fjordane. Det sikrer distriktslandbruket, medan framlegget frå Venstres kastar jordbruket ut i usikkerheit, seier Johnsen i pressemeldinga.