«Geitekillingen» registrerte skremmande fart i Fossevegen

Eid kommune har kjøpt inn ein trafikkteljar som måler fart og tal køyrety. Denne har dei no testa i Skulevegen og Fossevegen.

– Skulevegen ser ikkje å ille ut, men farta i Fossevegen er skremmande, sa kommunalsjef Elin Leikanger då ho orienterte politikarane i Teknisk – og samfunnsutval om stoda.

Dagstrafikken i Fossevegen er på om lag 2000 bilar i døgnet, og det er nesten slik at fleirtalet køyrer for fort.

Målinga vart gjort i nærleiken av avstigingslomma nedst i Fossevegen, der det er ein barnehage på kvar side av vegen.

I Skulevegen vart det registret knapt 1000 bilar.

Teljaren tel også syklar. Og det er registert berre mellom 30 og 40 syklar i døgnet, og Leikanger poengterer at det er potensial for at kvar og ein gjer ein innsats og parkerer bilen heime.

Teljaren har fått namnet sitt etter den kjente regla om "Geitekillingen som kunne telje til ti", som handlar om den vesle geitekillingen som tel dei andre dyra mot deira vilje. Men til slutt kjem teljinga godt med, når alle dyra skal ombord på ferja som berre tek ti passasjerar.