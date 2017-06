Samarbeid med Bremanger

Det er utarbeidd avtale om administrativt vertskommunesamarbeid mellom Bremanger og Eid om oppgåver etter hamne- og farvasslova. Avtalen er no til politisk behandling i dei to kommunane. Teknisk- og samfunnsutval i Eid gjekk torsdag inn for avtalen slik den ligg føre, og saka skal vidare til formannskap og kommunestyre.

Som kjent har Eid kommune vedteke å melde seg ut av Nordfjord Havn IKS, og avtalen med Bremanger kommune trer i kraft når dette er formelt i orden. Eid kommune har fått forslag til utmeldingsavtale.

Det vil koste ei krone å melde seg ut av hamneselskapet.

Dei andre kommunane må overta Eid sin del av garantiane for lån som Nordfjord Havn IKS har. Dette utgjer tre prosent, og dei andre medlemskommunane må behandle dette i sine kommunestyre før Eid si utmelding formelt er i orden.