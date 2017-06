Statens vegvesen gjennomførte i går kontroll på Kjøs.

Der vart det skrive ut eitt gebyr på 8000 kroner for manglande bombrikke, eitt gebyr på 500 kroner for ikkje å ha med førarkort og eitt gebyr på 500 kroner for ikkje å ha med vognkort.

To bilførarar vart melde for brot på køyre- og kviletida, og ein varebil hadde 1000 kilo overlast og måtte laste av før vidare køyring.