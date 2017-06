– Ein NTP for Sogn og Fjordane

Stortinget sin transportkomite la i dag fram si innstilling til NTP.

– For Sogn og Fjordane, som var radert ut i regjeringa sitt framlegg, så er SP sitt alternativ full av viktige prioriteringar for fylket, seier Aleksander Heen (Sp). Han viser til at Senterpartiet i sitt alternativ har med:

• Vikafjellstunnelen, fullfinansiert med kort tunnelløysing i siste del av planperioden.

• E39 Bogstunnelen, flytta fram i første periode.

• Rv5 KVU for Håbakken – Skei.

• Strynefjellet, oppstart i siste del av perioden. H/Frp/Krf/V vil ha ny vurdering om 4 år.

• Framskunding av utdjuping av innsegling til Flora havn.

Rassikring , Sp aukar ramma til rassikring med 2 mrd. Dette muliggjer framskynding av Rv5 Florø-Førde og andre rassikringprosjekt i fylket.

E39 Byrkjelo-Sandane , Sp aukar potten til strekningsvise utbetringar, noko som framskyndar dette prosjektet.

Breiband, Sp løftar breiband inn i NTP, og set at 500 millionar årleg til breiband. Dette er ei femdobling av nivået dei siste 4 åra og vil gje full breibandsdekning med 100mbit/s til alle husstandar i planperioden.

Fylkesvegar, Sp vil ha eit fylkesvegløft med ei 10-årig vedlikeholdspakke. I tillegg forlengar vi midlane til tunnelsikring, som regjeringa og støttepartia vil avslutte i 2019, til 2024.

Kystpakke, Sp legg 1,5 mrd på bordet til kysttiltak for hamner og farleier. Dette betyr framskunding av Kalvåg fiskerihavn.

– Eg er glad SP presenterer ein transportplan som ser heile landet. I regjeringa sitt opplegg bygger ein mykje rundt dei store byane, medan distrikta er gløymt. Sogn og Fjordane hadde ingen prosjekt inne. Med SP sitt opplegg er alle prosjekta som regjeringa har fjerna tekne inn igjen. Dette synleggjer forskjellen på at Sp sit ved roret i samferdslepolitikken og at dagens regjering gjer det, seier Aleksander Heen, politisk rådgjevar i Transport og kommunikasjon for Senterpartiet og medlem i fylkestinget i Sogn og Fjordane.