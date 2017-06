Stort pengedryss til nærfriluftslivet

– Dette er ei stor nyheit, fordi det gjer nærfriluftslivet meir tilgjengeleg for fleire. Å gå tur er den aktiviteten flest nordmenn ønskjer å drive med, og derfor er det heilt avgjerande at vi sikrar at flest muleg oppdagar turstiane i sitt nærområde, seier styrelediar i Den Norske Turistforening (DNT), Berit Kjøll.

Synliggjering av stiar i nærområda

Regjeringa opnar no for at det skal bli muleg å søke om tilskot frå spelemidla til skilting og merking av eksisterande stiar. Kulturminister Linda Hofstad Helleland offentleggjorde nyheita under opninga av Den Norske Turistforening sitt landsmøte i Kristiansand fredag.

– Dette er noko eg veit DNT har ønskt seg lenge, så eg er veldig glad for at vi no kan tilby denne ordninga og på den måten vere med på å støtte opp om turgleda og entusiasmen som fins over heile Norge, seier Helleland.

Merka 25.000 kilometer

Tidlegare har det vore vanskeleg å finne midlar til å skilte og merke eksisterande stiar i andre område enn på fjellet. Derfor vart Turskiltprosjektet starta opp i 2014, eit nasjonalt skilt- og merkeprosjekt der Gjensidigestiftelsen og Fylkeskommunane gir økonomisk støtte til merking og skilting av turruter der folk bur. Prosjektet har siste tildeling i 2017.

– Sidan prosjektet vart sett i gong har det blitt merka om lag 25.000 kilometer med turruter, og det har avdekka et stort behov og interesse for synliggjering av turmulegheiter i byar og tettstader. Nettopp derfor er nyheita frå regjeringa så viktig. Merking og skilting av turstiar er eit effektivt og godt tiltak for å få fleire til å drive med friluftsliv, og eit fantastisk tiltak for folkehelsa, seier Berit Kjøll.

Meir til hyttene

Maksimalt tilskotsbeløp til overnattingshytter har til no vore to millionar kroner, over ti år. Denne totalramma har ikkje vore tilstrekkeleg justert opp i tråd med prisveksten eller med auka offentlege krav til bygg. Ekstra gledeleg var det då kulturminister Helleland i tillegg offentliggjorde at tilskotssatsen for spelemidlar til overnattingshytter vil auke med 50 prosent, frå to til tre millionar kroner.