Samde om jordbruksoppgjeret

Til samanlikning har regjeringas forslag ei ramme på 410 millionar kroner, og Venstre har føreslått ei ramme på 625 millionar kroner. I ei pressemelding heiter det at dei fire partia beklagar at Venstre valde å bryte forhandlingane.

– For Arbeiderpartiet har det vore viktig å følgje opp dei løfta vi gav i jordbruksmeldinga, særleg om å redusere inntektsgapet og skape fleire jobbar i heile landet. Det legg forslaget frå dei fire partia, saman med ei god marknadstilpassing, eit godt grunnlag for, seier Knut Storberget (Ap).

– Kristeleg Folkeparti har vore opptatt av å sikre kronemessig lik inntektsutvikling og å sikre næringa ei føreseieleg utvikling ved å reversere regjeringa sitt forslag til kutt i beite og den kraftige auken av kraftfôrprisen, seier Line Henriette Hjemdal (KrF).

– Senterpartiet har vore opptatt av å gje oppgjeret ein tydeleg distriktsprofil og satsing på alle typar bruk i heile landet. Vi gjer no grep som særleg vil løfte dei små og mellomstore bruka. I tillegg er det ei klar satsig på jordbruket på Vestlandet og Nord-Norge, seier Geir Pollestad (Sp)

– For SV har klima, miljø, økologi og betre kår for dei mindre bruka vore avgjerande. Det legg vi opp til gjennom ei satsing på miljøtiltak og økologisk produksjon, god distriktsprofil og ei ekstra ordning for dei minste sauebrukene, seier Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Detaljane i det felles opplegget vil bli presentert når innstillinga fra Næringskomiteen vert lagt fram måndag 12. juni.