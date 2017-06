Klagar på frist for riving av bygg

For kort tid sidan sende Eid kommune pålegg om riving av det såkalla Englundbygget på Nordfjordeid til det Måløy-baserte firmaet UNU AS. Eid kommune sette frist for riving til 4. juli.

UNU AS har søkt om forlenga frist i tre månader til 4. oktober. Etter det Fjordabladet får opplyst har UNU AS no planar om å bygge 11 mindre bustader på tomta. Også desse planane inneber riving av eksisterande bygg. Dei nye planane er førebels ikkje byggemeldt.

UNU AS har opsjon på bygg ut inneverande kalenderår. Frå Eid kommune får Fjordabladet opplyst at dei mottok klagen på frist for riving sist fredag. Avgjerd i saka skal takast tidleg i førstkomande veke.