Gjekk for tredjevalet

Før møtet var det klart at nemnda hadde tre alternativ å velje mellom: Eid, Stadt eller Selja. No er det klart at namnenemnda tilrår Selja som namn på den nye kommunen.

– Etter ei samla vurdering kom vi fram til Selja. Det var eit samrøystes vedtak, seier leiar i namnenemnda Eli Førde Aarskog til Fjordabladet.

Tredjeval blant folket

I samband med arbeidet med å bestemme nytt namn på ein samanslått kommune av Eid og Selje, er det bestilt ei spørjeundersøking frå Sentio Research. Denne vart utført i mai. Undersøkinga er gjennomført på telefon, og består av eit representativt utval på 500 personar over 15 år, 300 frå Eid og 200 frå Selje.

Undersøkinga viser at 34 prosent (168 personar) vil ha Eid som kommunenamn, 31 prosent (153 personar) vil ha Stadt, medan 25 prosent (124 personar) vil ha Selja.

I undersøkinga har 7 prosent (34 personar) sagt at dei ikkje vil ha nokon av dei tre alternativa. Dei som ikkje har noko meining om saka utgjer 4 prosent (21 personar).

Eidarar vil ha Eid

Av dei 300 personane som er spurde frå Eid kommune, er Eid det soleklare valet som namn på den nye kommunen. 54 prosent vil ha Eid, 20 prosent vil ha Stadt og 14 prosent vil ha Selja. 11 prosent har inga meining, eller vil ha eit anna alternativ.

Av dei 200 personane som er spurde frå Selje kommune er det berre tre prosent som vil ha Eid. Her vil 46 prosent ha Stadt, medan 41 prosent vil ha Selja. 10 prosent har inga meining, eller vil ha eit anna alternativ.

Avgjerd 22. juni

Namnenemnda har ikkje avgjerdsmakt, men er eit rådgjevande organ. Den endelega avgjerda om kommunenamn vil bli gjort på eit felles kommunestyremøte for Eid og Selje torsdag 22. juni. Før den tid skal saka behandlast i formannskapa i begge kommunane.

I namnenemnda si grunngjeving for valet av Selja heiter det at namnet – reint kulturhistorisk – har den høgste status og prestisje av alle stadnamn i Nordfjord: «Selja vil bli opplevd som både samlande, sameinande, tradisjonsberande og identitetsskapande. Det vakre Selja-namnet har venta i 500 år på å få eit nytt liv. Lat oss ta det i bruk no.»