Haugen IL inviterer nemleg til idrettsleikar på Klenkarberget fredag til søndag. Påmeldinga har vore open for alle barn i barneskulane. Arrangørane lovar ei helg med mykje leik og moro. Idrettsleikane er retta mot friidrett, men det er ikkje noko krav om at ein skal ha prøvd friidrett tidlegare for å vere med.

– Vi har rundt 30 påmelde, der dei fleste er frå Haugen, men vi har også deltakarar frå Eid og Stårheim, fortel instruktør Aina Sofie Bakke.