Får støtte til rulleskiløype

Det er gjennom Samferdselsdepartementet si tilskotsordning for lokale trafikktryggingstiltak at tilskotet kjem. I grunngjevinga for tildelinga heiter det at treninga føregår på rulleski sommarstid, blant anna på trafikkerte vegar, noko som kan føre til farlige situasjonar. Føremålet med tiltaka er ein sikrare treningssituasjon for deltakarar i idrettslaget.

Har delt ut åtte millionar

– Lokalt trafikktryggingsarbeid er avgjerande i innsatsen for færre drepte og hardt skadde i trafikken. Samferdselsdepartementet gir derfor støtte til slikt arbeid. I år har vi delt ut åtte millionar kroner, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i ei pressemelding.

Samferdselsdepartementets tilskotsordning for lokale trafikktryggingstiltak skal bidra til å styrke lokalt trafikktryggingsarbeid i regi av kommunar, frivillige organisasjonar, interessegrupper og andre lokale aktørar.

– Tilskotsordninga er ein del av regjeringa si breide satsing på trafikktryggleik. Satsinga tar i bruk eit breidt spekter av tiltak, både fysiske tiltak på vegnettet, tiltak som kan påverke trafikantane si åtferd, og tiltak retta mot køyretøya. For å redusere talet som blir drept eller hardt skadd i trafikken er det viktig å jobbe saman, og lokale initiativ er eit viktig bidrag. I år støttar vi spesielt haldningsskapende og trafikantretta arbeid, seier Solvik-Olsen.