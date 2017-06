Høgste fart vart målt til 137 km/t. Bilførar fekk køyreforbod i Norge og eit stort førelegg. Andre bilførar i følgjet vart målt til 106, 107 og 111 km/t i 80-sona, desse fekk forenkla førelegg.

I tillegg til utanlandske råkøyrarar skreiv UP ut åtte forenkla førelegg for fart i 80-sona på Byrkjelo. Høgste fart 111km/t i 80 sone og tre forenkla førelegg for mobilbruk.