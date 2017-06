Startar opp med Fjordhesten 4H i sentrum

Den nye klubben hadde sitt stiftingsmøte 31. mai, og klubbrådgjevar er Karina Kjørstad frå Nordfjordeid.

-Vi såg trongen for å ha ein 4H-klubb også i Eid sentrum. Eit tilbod med dei aktivitetane som ein finn innanfor 4H, seier Kjørstad som også har med seg fleire mødre ved oppstart av klubben.

-Det er fleire vaksne som er med, og så langt har vi fått sju medlemmer. Vi har bestilt hefter i høve til oppgåver, og mange vil nok starte opp med ei 4H-oppgåve etterkvart, seier Kjørstad som påpeikar at ein vil samle seg igjen til hausten for å finne ut kva aktivitetar ein skal halde på med i det første året.

-Medlemmane sjølve skal styre klubben og sjølvsagt vere med på å bestemme kva aktivitetar vil skal ha. No har vi fått løyve til å halde klubbmøter på Nordfjordeid skule, og så satsar vi på ein haustfest ein gong før jul, seier Kjørstad.

Tidlegare eksisterte klubben Televimsen 4H i Eid sentrum, men den blei lagt ned for tre år sidan. Når ein no skulle starte ny klubb i sentrum valde medlemmane at den skal heite Fjordhesten 4H.

I Eid kommune er det i dag totalt sju 4H-klubbar, inkludert denne nystarta.