Konsesjon til Bremangerlandet vindkraftverk

Løyvet omfattar eit vindkraftverk på inntil 80 MW, tilsvarande årsforbruket til rundt 12.500 husholdningar (250 GWh).

– Bremangerlandet vindkraftverk er eit prosjekt med svært gode økonomiske føresetnader for å bli realisert. I Bremanger kommune ønskast dette vindkraftverket velkomen, og prosjektet har også stor regional oppslutnad, uttalar olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP) i ei pressemelding.

Vart avslått i 2015

Vindkraftanlegget skal ligge i eit fjellområde på øya Bremangerlandet. Søknaden om bygging av Bremangerlandet vindkraftverk vart avslått av NVE i desember 2015, og påklaga til Olje- og energidepartementet.

Departementet har føretatt ei samla vurdering og avveging av fordelane og ulempene ved ei utbygging. Beregningar viser at prosjektøkonomien er blant dei aller beste av dei vindkraftprosjekta som er gjeve konsesjon dei siste åra. Dette er vegd opp mot negativ påverknad på fugl, og at også landskap, enkelte verdifulle kulturmiljø og friluftsliv vil bli påverka negativt.

Fordelane større enn ulempene

Det vert lagt til grunn at etablering av vindkraftverket ikkje vil kome i konflikt med nasjonale forvaltningsmål for naturtypar og artar. Etter ei helskapsvurdering har departementet konkludert med at fordelane ved vindkraftverket er større enn skadar og ulemper det kan medføre.

I konsesjonen er det sett vilkår om for- og etterundersøkingar av fugletrekk over planområdet. I anleggsperioden skal det takast omsyn til hekkande sårbare og trua fugleartar. Forsvaret sine interesser i området og sendaren på Steinsfjellet må det også takast omsyn til ved prosjekteringa, heiter det i pressemeldinga frå Olje- og energidepartementet.