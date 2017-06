Forslag om 14 nye årsverk

–Det viser seg at det er behov for å styrkje/oppjustere personellressursane ved Hogatunet. For å kunne sikre ei forsvarleg drift må det gjerast tiltak før kommunen er ferdig med den samla omorganiserings- og samordningsprosessen som er i gang, skriv kommunesjef Kari Krogh i si saksutgreiing til utvalet.

Det heile og fulle biletet

–I omorganiseringsprosessen skal det gjerast vurderingar av personellressursar i heile sektoren, med til dømes både oppjusteringar, nedjusteringar og flytting av stillingar og samordning av nattevakter med meir. Tidsperspektivet for ovannemnde prosess er samanfallande med flytting av heimetenesta til Eid Eldretun og samordning av tenester i nytt bufellesskap på Myroldhaug. Ferdigstilling av dei to prosjekta er våren 2018, skriv Kari Krogh og viser elles til at saka handlar om korleis kommunen best kan sikre tenestetilbodet, og finansieringa, fram til ein har det heile og fulle biletet av det samla tenestebehovet og personellressursane etter ferdigstilling av omorganisering og samordning av alle tenestene.

Framlegg til vedtak

Rådmannen legg fram følgjande forslag til vedtak for politikarane i utvalet:

1. Grunnbemanninga ved Hogatunet vert styrka med åtte årsverk frå 01.04.17 til 31.08.17, og

med fire årsverk frå 01.09.17 til 31.12.17. Kostnad i 2017 er på 2.640.000 kroner

2. Det vert oppretta ei stilling som assisterande avdelingsleiar ved Hogatunet frå 01.04.17.

Årleg kostnad er for denne stillinga 730.000 kroner.

3. Det vert oppretta ei stilling som husøkonom ved Hogatunet frå 01.09.17. Årleg kostnad for denne stillinga er 530.000 kroner.

Samla sett vil den føreslegne styrkinga av bemanninga ved Hogatunet ha ein samla kostnad i 2017 på 3.360.000 kroner. Auken i driftskostnad skal finansierast i budsjettendringssaka i juni 2017.

Tradisjonelle arbeidsmåtar

–Opphavleg bemanningsplan ved Hogatunet var bygd på tradisjonelle arbeidsmåtar med fast tal tilsette som er i avdelingane til ei kvar tid, og personell som ambulerer mellom avdelingane. Men det viste seg tidleg at den tradisjonelle arbeidsfordelinga blei vanskeleg, både fordi det no er klart skilde einingar der arbeidet må planleggjast på andre måtar, og det samla funksjonsnivået til pasientane er svært lågt. I tillegg har det vore vanskeleg å rekruttere sjukepleiarar både i faste stillingar og i vikarstillingar, og fleire faste sjukepleiarar er sjukmelde eller i permisjon. Når det ikkje er nok sjukepleiarar vert drifta ikkje optimal og effektiv. Institusjonen må ta inn meir personell/assistentar og personar frå vikarbyrå, det vil seie at drifta vert mindre effektiv og meir kostnadskrevjande ved at det er behov for relativt mange personar for å kunne dekkje opp for sjukepleiarmangelen, heiter det i saksutgreiinga.

Omstilling i sektoren

I saksutgreiinga viser kommunesjef Kari Krogh til at administrasjonen i lengre tid har arbeidd med å omorganisere, samlokalisere og å slå saman tenester, endre leiarstukturen og styrkje leiinga ved både Hogatunet og andre store avdelingar.

–Opptakta til denne omstillinga er i første omgang reformer og statlege krav og nye måtar å drive tenestene på, men også behov for å tenkje strategisk lokalt etter at kommunen har fått ny sjukeheim, til dømes å sjå tenestene betre i samanheng og generelt innføre ei tydelegare tenestetrapp/tenestenivå. Tidsperspektivet har vore å vere ferdige med endringsprosessane samstundes med flytting av heimetenesta til Eid Eldretun og innflytting i nytt bufellesskap på Myroldhaug. I ein slik heilskapleg prosess kunne stillingar og funksjonar bli flytta på, oppjusterte og nedjusterte på same tid.

Strakstiltak ved Hogatunet

–Det viser seg no at det er behov for strakstiltak ved Hogatunet, og det må gjerast noko før den samla prosessen er ferdigstilt. Det er fleire årsaker til dette, mellom anna ei opphoping av utfordringar i ein elles krevjande kvardag og omstillingsprosess: Sjukmeldingar og permisjonar, og generelt store vanskar med å rekruttere sjukepleiarar. Sjølv om Hogatunet har inne sjukepleiarar og anna personell frå vikarbyrå, er det for få sjukepleiarar. Det må i denne samanhengen understrekast at det vert arbeidd aktivt med fleire løysingsalternativ på sjukepleiarmangelen både på kortare og lengre sikt, skriv kommunesjefen og viser vidare til at når alle dei sjukaste frå to institusjonar er blitt samla i ein institusjon, krev sjølvsagt høg kompetanse for å kunne ha god kvalitet på tenestene.

–Men forsvarlege tenester handlar ikkje berre om sjukepleiarkompetanse og tilgang på helsefagarbeidarar. Tilsynslegefunksjonen er også heilt grunnleggjande og avgjerande for eit godt tenestetilbod og ei effektiv fagleg drift. Hogatunet har i dag 40% stilling for tilsynslege. Korleis denne tenesta skal utviklast og organiserast vert ein del av den samla endringsprosessen i sektoren.

Knappheit på sjukepleiarar

–Sjølv om det vert arbeidd aktivt med rekruttering, er det vel kjent at sjukepleiarressursar også i framtida vil vere eit gode det er knappheit på. Administrasjonen ønskjer difor å reindyrke helse- og behandlingstilbodet og skilje ut praktiske støtteoppgåver i institusjonen frå personalet som arbeider med pleie og behandlingsoppgåver i Hogatunet. Tradisjonelt er det slik at pleiepersonalet i kommunale sjukeheimar også arbeider med organisering av kjøken og servering, bestilling av utstyr, arbeidstøy, post, logistikk lager, osv. Både små og store sjukehus har god erfaring med å tilsetje husøkonomar, og administrasjonen meiner at ei tilsvarande ordning i kommunen vil vere til stor nytte også for Hogatunet og tenesteytinga der, heiter det i saksutgreiinga frå kommunesjefen.

Krevjande

–Omstillings- og endringsprosessar er krevjande både for tilsette og leiing. I ein så stor omstillingsprosess som Hogatunet har vore gjennom, i tillegg til ei opphoping av andre utfordringar, er det ikkje vanskeleg å forstå at det måtte interne justeringar til etter oppstart av ny avdeling. Men at det vart behov for å styrkje i så stor grad som det går fram av denne saka var vanskeleg for alle å føresjå. Det var særleg store forventningar til ein raskare og meir effektiv kvardag, frå dag ein, med ny velferdsteknologi og tekniske hjelpemiddel. Velferdsteknologi og kommunikasjonshjelpemiddel skal lette drifta av tenestene, men er krevjande og innføre, og det tek tid både for pasientar og personalet setje seg inn i alt det tekniske, og få utstyret til å fungere etter intensjonane. At dette blei ei utfordring var vanskeleg å ta høgde for i planleggingsprosjektet. I ettertid er det lett å sjå omfanget og skjøne at dette enno vil ta tid og krevje meir tilvenning og opplæring, skriv kommunesjefen i si saksutgreiing og viser til at ei anna utfordring er at så mange alvorleg sjuke er samla i ein institusjon.