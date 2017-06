Formannskapet i Bremanger seier ja

Dette melder fjt.no etter at formannskapet i Bremanger hadde saka om vertskommunesamarbeid føre den 1. juni. I saksutgreiinga vert det vist til at administrasjonen i Bremanger kommune har hatt fleire møte med Eid og at det i fellesskap er utarbeidd forslag til avtale for samarbeidet.

Ut av Nordfjord Hamn IKS

Bakgrunn for saka er usemja mellom Eid kommune og Nordfjord Hamn IKS i samband med etablering av Seawalk og anløp av cruiseskip på Nordfjordeid, og Eid kommune sitt ønskje om å trekkje seg ut av det interkommunale selskapet. I denne forbindelse tok Eid kommune kontakt med Bremanger med førespurnad om inngåing av administrativt vertskommunesamarbeid om oppgåver etter hamne- og farvassloven, og vidare om Bremanger kommune kunne vere villig til å ta på seg det administrative ansvaret for samarbeidet.

God kompetanse

Formannskapet i Bremanger sa torsdag i førre veke ja til avtalen med Eid, og viste blnat anna til at Bremanger over tid har opparbeidd god kompetanse på forvaltningsområdet etter hamne- og farvassloven. For at avtalen skal vere gyldig, må den godkjennast av kommunestyret i dei to deltakande kommunane.

Avtalen

I avtalen står det under punktet Føremål: «Føremålet med avtalen er å ivareta den kommunale hamneverksemda innanfor samarbeidsområdet. Kommunane skal saman med andre hamneinteresser bidra til eit kostnadseffektivt og konkurransedyktig hamnetilbod i regionen.»

Vidare heiter det at: «Eid kommune betaler for tenester utført av vertskommunen etter medgått tid. Timepris for 2017 vert sett til kr 870. Prisen vert regulert årleg.»

Gjeld til 2019

I vatalen vert slått fast at den vert gjeldande frå den dagen Eid kommune er utmeld frå Nordfjord Havn. Oppgåver og mynde etter denne avtalen vert då overført til Bremanger kommune med verknad frå same dato. Avtalen gjeld til 31.12.2019

Vedtaket til Formannskapet i Bremanger:

1. I medhald av kommuneloven §28-1b godkjenner Bremanger kommune at det blir inngått avtale om administrativt vertskommunesamarbeid mellom Bremanger og Eid kommune om oppgåver etter hamne- og farvassloven.

2. Bremanger kommune er administrerande kommune for samarbeidet.