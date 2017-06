Eid-lensmann Hvattum konstituert også i Selje

Avisa Fjordenes Tidende melder at Selje-lensmann Kjetil Drange skal gå over i ny jobb på operasjonssentralen til Vest politidistrikt. Det betyr at Tormod Hvattum fra 1. juli blir konstituert lensmann i Selje, i tillegg til stillinga som lensmann på Eid og regionlensmann i Nordfjord.

Frå midten av juni skal også Selje lensmannskontor få ein eigen politikontakt etter at lensmannskontoret frå nyttår vil bli lagt ned.

Fjt.no skriv at det ifølge Hvattum førebels ikkje bestemt kven som blir politikontakt i Selje.