– Det er bra at Avinor vil ha vekst på Sandane. Eg opplever at Avinor er meir offensive enn før. Det seier Eid-ordførar Alfred Bjørlo etter besøket av Avinor og Widerøe-representantar i Nordfjord nyleg. Det har lenge vor eit sterkt ønskje med direkteavgangar frå og til Sandane Lufthamn morgon og kveld, og Bjørlo vedgår at han har opplevd det som krevjande så lenge Widerøe sit med bukta og begge endane.

I utgangspunktet er det fritt fram å bruke flyplassane. Viking-Air har byrja å snuse på Florø, og med 20-minutts avgangar frå nyttår, vil også tilkomsten til Sandane Lufthamn bli lettare, og flyplassen kan bli meir attraktiv å bruke.