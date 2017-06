Leikanger blir kontorstad

For å få ein god regional balanse i offentlege arbeidsplassar i regionen, blir hovudsetet for det nye fylkesmannsembetet i Sogn og Fjordane og Hordaland lagt til Leikanger. Det er kontorstad for den øvste leiinga i embetet Regjeringa no har teke stilling til. Dei to embeta må få høve til å fordele dei ulike funksjonane i det nye embetet tilpassa lokale behov og føresetnader. Det er lagt til grunn at det skal vere om lag like mange tilsette på lokasjonen i Sogn og Fjordane som i dag, og ikkje bli færre arbeidsplassar

Kongen i statsråd vedtok 10. mars 2017 å slå saman fylkesmannsembeta i Hordaland samt Sogn og Fjordane til eitt embete med delt lokalisering. Dette betyr lokalisering både i Sogn og Fjordane samt i Hordaland. Departementet fastset no at kontorstaden for embetsleiinga i det nye embetet skal ligge i Leikanger. I intensjonsplanen for samanslåing av Sogn og Fjordane samt Hordaland fylkeskommunar av 17. januar 2017, legg dei to fylkeskommunane til grunn at fylkesmannsembetet skal ha ei desentralisert forvaltning lokalisert i dagens fylke, med leiing frå Sogn og Fjordane. I flg. avtalen vert Bergen administrasjonssenter for den nye regionen på Vestlandet, med lokalisering av rådmannsfunksjonen og politisk leiing. Med departementet si avgjerd får dei to fylkeskommunane sitt ønske oppfylt.

– Det var med stor glede vi fekk meldinga om at fylkesmannsembetet blir lagt til Sogn. Dette er ei sak fleire av oss i Sogn og Fjordane Høgre har vore opptekne av og engasjert oss i. Ikkje minst har vår stortingsrepresentant Bjørn Lødemel jobba målretta for dette. Med dette vedtaket får Fylkesmannen i Sogn og Fjordane ei velfortent anerkjenning. Eit embete som er dyktige på å arbeide saman med kommunane, og som samstundes tek i vare profesjonalitet i rolla som kontroll og tilsynsorgan. Regjeringa syner med dette også stor grad av tillit og respekt for dei lokale prosessane og den framforhandla avtala mellom Sogn og Fjordane og Hordaland knytt til Regionreforma. Det set eg stor pris på, seier stortingskandidat for Høgre, Frida Melvær.

Også fylkesleiar Høgre, Vidar Grønnevik er godt nøgd.

– Sogn og Fjordane Høgre er glad for at fylkesmannsembetet vert lokalisert i tråd med avtala mellom Sogn og Fjordane samt Hordaland fylker - og slik vi som fylkeslag har tilrådd. På nytt viser regjeringa at lovnader vert innfridd og at vårt fylke er prioritert også i denne saka, seier han.

Noralv Distad, fylkesgruppeleiar og medlem av forhandlingsutvalet for Sogn og Fjordande fylkeskommune tykkjer det er flott at Regjeringa følgjer opp avtala mellom Sogn og Fjordane samt Hordaland fylkeskommunar om at fylkesmannsembetet skal ha leiing frå Sogn og Fjordane.

No har brikkene falle på plass. Me får ein folkevald Vestlandsregion med viktige funksjonar lokalisert til Sogn og Fjordane, og fylkesmann for same område med sete i Sogn og Fjordane. Dermed er og all raudgrøn tvil om Regjeringa sin vilje til å fylgja opp fylkestingsvedtaka rydda av vegen, seier Distad.