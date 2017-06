Køyreforbod, avregistrering og 13 gebyr

To bilførarar fekk i gebyr for utslitne dekk og ein fekk gebyr for å køyre med vinterdekk. Fem bilførarar fekk gebyr for manglande vognkort, fire fekk gebyr fordi dei ikkje hadde førarkort med og ein fekk gebyr for ikkje å nytte bilbelte.

Fem køyretøy måtte fjerne film på sidevindu, tre fekk køyreforbod for manglande forsikring, seks køyretøy fekk kontrollseddel for tekniske manglar, ein vart meld for ikkje å ha gyldig førarrett, eitt køyretøy vart avregistrert på grunn av tekniske manglar og to bilførarar fekk pålegg om å bytte inn førarkortet sitt på grunn av at dette var skada.