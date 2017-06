Har fått 100.000 kroner til draumeplassen på Stårheim

4H i Sogn og Fjordane har med støtte frå Gjensidigestiftinga kåra fem nye vinnarar av Draumenplassen. Ein av desse plassane blir i Ålund på Stårheim. Ein plass nær sjøen rett vest for Stårheim sentrum som Freidig 4H disponerer.

Dermed vil klubben på Stårheim få ein av fem nye draumeplassar i fylket som no har fått pengar til å etablere ein draumeplass. Dei andre er Hei og Hå 4H på Bryggja, Nerøyfjorden verdsarvpark i Aurland, Fjellklang 4H på Sunde i Førde og Atløy 4H i Askvoll.

-Dette var ei stor og gledeleg nyhende for oss, seier klubbrådgjevar i Freidig 4H, Gro Iren Nedreberg.

-Vi har allereie eit område ved sjøen som vi disponerer, og vi har lagt planar for korleis dette skal bli. På den tomta vil vi føre opp eit hus eller ein gapahuk etterkvart. Det skal vere eit område for å ha møter, grille, friluftsliv og aktivitetar knytt opp mot sjøen. Denne tomta ligg heilt nede ved sjøen, og der er ei lita vik som høve for bading og bruk av kano til dømes, seier Nedreberg.