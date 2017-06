Turistsatsing

Kroken fekk spørsmål om konkurransen med Olden, og gav til svar at tanken ikkje er å konkurrere, men å utvikle Nordfjord saman.

Kortare til Nordfjordeid

Kroken viste til betydeleg større cruisetrafikk i andre regionar, og ein ser ut ifrå dette føre seg at det er eit stort potensial for auke i tal cruiseanløp i Nordfjord. Han la vekt på fortrinna som Nordfjordeid har. Mellom anna er det kortare veg å gå hit enn inn til Olden, og ein får lettare tilgang med kortare avstand til ein del attraksjonar ikkje minst ute på kysten som Vestkapp og Selje kloster.

Nasjonale fyrtårn

Med nye nasjonale fyrtårn som Loen skylift/Hoven, Sagastad med vikingskipet og Stad skipstunnel, vil Nordfjord bli styrka som reisemål.

– Vi har god tru på at dette skal bli bra, sa Kroken og viste mellom anna til Cruiseday-satsing, at eidasamfunnet er engasjert når det gjeld aktivitetar, og at handelsstanden vil tilpasse seg når det gjeld opningstider.

Trond Kroken var samstundes klar på at det vil ta noko tid å bygge opp Nordfjordeid som cruisedestinasjon. Skipa planlegg anløp to år fram i tid.