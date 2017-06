frontpage / Nyhende Seier ja til Vågsøy + Flora

Seier ja til Vågsøy + Flora

Det er no klart at det blir fleirtal i Stortinget for at også Vågsøy og Flora får slå seg saman. Det vil ikkje bli brukt tvang for å få Bremanger med. Frå før er det klart at Eid/Selje og Hornindal/Volda blir nye kommunar.