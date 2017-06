Har tru på fjordane som trekkplaster

I Nord-Norge har det vore jobba mykje med nordlysturisme, som har teke heilt av og i stor grad sel seg sjølv. Ein har til dømes fått direkteruter til Leknes. Det er i tida populært med naturbasert turisme, og salsansvarleg Cecilie Grendahl frå Widerøe og leiar for kommersiell drift og støtte i Avinor, Christian Øgaarden ser føre seg at ein kan få til noko liknande som med nordlysturismen, men då med fjordane som trekkplaster.

Har mykje å tilby

– Nordfjord har mykje å tilby. Fjord og fjell er eit produkt i seg sjølv. Hoven er eit veldig godt konsept, seier Øgaarden.

– Det er lenge sidan vi har sett eit så samla miljø, poengterer Per Lillemark, sjef for dei lokale lufthamnene i Avinor.

Viktig å samarbeide

Dei understrekar at det er viktig å samarbeide og stå samla. På sin rundtur har dei fått høyre at innan turismen er ein i Nordfjord i starten av ein ny epoke der ein satsar tungt på felles profilering og står langt meir samla enn før. Folka frå Avinor og Widerøe gav uttrykk for å ha stor tru på den strategien som Visit Nordfjord har lagt seg på med felles profilering og vektlegging av fyrtårn for å trekke turistane til seg.

Cecilie Grendahl understrekar viktigheita av gode kommunikasjonar og å sjå ting i samanheng, som flyruter og ferjeruter, for å gjere det enkelt for dei som kjem på besøk å nytte seg av tilboda.

Treng meir setekapasitet

Delegasjen frå Avinor med Christian Øgaarden og Per Lillemark og Cecilie Grendahl frå Widerøe som saman med Jon Granheim, lufthamnsjef på Sandane Lufthamn tysdag vitja Nordfjord fekk sjå og oppleve ei turistnæring med satsingar på fyrtårn som Hoven og Sagastad og eit næringsliv som alle understreka betydinga av eit godt kommunikasjonstilbod innanfor luftfarten. Fleire av bedriftene la fram konkrete behov for meir setekapasitet. Ein ønskjer seg mellom anna direkteruter morgon og kveld og ekstra kapasitet ved store arrangement.

Potensial for utvikling

Folka frå Avinor og Widerøe var på tur for å gjere seg kjent med regionen og sjå på potensialet for utvikling av Sandane Lufthamn. Det er ein enorm vekst av passasjerar til Oslo Lufthamn og litt av oppgåva er å bringe desse vidare ut i distrikta.

– Vi har sett eit enormt engasjement, ei skaparevne, ein vilje og tru på at det ein vil det får ein til. Næringslivet boblar av kreativitet. – Vår jobb er å synleggjere behovet, seier leiar for kommersiell drift og støtte i Avinor, Christian Øgaarden på spørsmål frå Fjordabladet om kva inntrykk dei sit att med. Konkrete lovnader om fleire flyruter er ikkje deira agenda, men dei oppfordrar folk om å nytte seg av den nye sommarruta frå Sandane Lufthamn som er sett opp som ei prøveordning.

Anna Wuttudal