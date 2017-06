– Kan fylle fem fly med cruiseturistar

Granheim vil gje cruiseturistane ei ekstra oppleving ved å tilby dei opplevingspakkar med fly frå Bergen, slik at dei kan vere her i to dagar for å oppleve Nordfjord, for så å gå om bord i skipet igjen.

– Det er viktig at Avinor og Widerøe er her og ser potensialet for utvikling, understrekar lufthamnsjefen. Han argumenterer for at ein må utnytte den infrastrukturen som ein allereie har i form av flyplassar som Sandane Lufthamn, for å få frakta dei tilreisande frå dei store flyplassane og ut i distrikta. Denne veka hadde han besøk av sentrale personar frå Avinor og Widerøe.