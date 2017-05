Til kamp mot manglande merksemd i trafikken

Analysar av dødsulykkene viser at manglande merksemd og distraksjon er medverkande faktor i 20-30 prosent av alle ulykker, og i nesten ein tredel av alle dødsulykker med motorkøretøy i Norge.

Ny kampanje

– Kampanjen skal førebygge alvorlege ulykker i trafikken. Mange er for lite medvitne på si eiga manglande merksemd medan dei bevegar seg i trafikken. Vi vil satse på å formidle situasjonar som alle har opplevd for å skape gjenkjenning, seier direktør Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen.

Arbeidet med kampanjen startar opp i desse dagar. Full trøkk blir det frå 2019.

Distraksjon

Forsking viser at bilførarar blir distraherte av mange ulike aktivitetar, blant anna å skru på radio eller musikkanlegg, bruke mobilen, ete eller snu seg mot baksetet. Men også samtalar, eigne tankar eller vanskelege livshendingar stel merksemda frå trafikkbildet.

– Ei livsviktig oppgåve

– Vi vil løfte sjåførrolla og gjere folk meir medvitne på at det å føre et køyretøy er ei livsviktig oppgåve, sier Dreyer.

– Kun to sekund med blikket ein annan stad enn ute på vegen, kan vere fatalt. No ønskjer vi å kome med ny og nyttig kunnskap som aukar trafikktryggleiken. Utfordringa blir å formidle det på ein emosjonell måte som treff publikum, seier ho og påpeikar at manglande merksemd ikkje berre gjeld sjåførar. Kampanjen vil også inkludere andre trafikantgrupper som syklande og gåande.

Statens vegvesen har sektoransvaret for trafikktryggleik i Norge – og køyrer til eikvar tid fleire trafikktryggleikskampanjar om ulike tema.