Stort behov for flyktningfadrar

Avdelingsleiar for flyktningtenesta i Eid, Rune Engeseth fortel at dei i dag har om lag 15 personar som er aktive som fadrar og fem personar som har vore fadrar og der dette har gått over i eit meir gjensidig ordinært venneforhold.

Erfaringane frå dei som har vore fadder er for det meste positive, og fleire har avslutta fadderrolle etter 15 månader og deretter gått inn i ny fadderrolle med ny flyktning.

Eid kommune har teke imot om lag 40 nye flyktningar dei siste to åra, og det er difor stort behov for fleire som vil gjere ein innsats. Kursing av nye fadrar vert gjennomført i samarbeid med Røde Kors og er gratis for dei som vil delta.

Psykososial førstehjelp

Eid kommune og Røde Kors inviterer no til kurs 6. juni for nye flyktningfadrar, men du forpliktar deg ikkje til å verte fadder om du deltek. Kurset er meint som ein introduksjon og som grunnlag for å vurdere om ein vil ta på seg ei slik oppgåve. Kurset er ope for alle som kan tenke seg å bli fadder for einslege mindreårige flyktningar, vaksne flyktningar eller fadder for familiar.

Engeseth opplyser at dei som melder seg som fadder etter gjennomført kurs, vil få tilbod om eit tretimars grunnkurs i psykososial førstehjelp.